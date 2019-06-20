Ростов-на-Дону, 20 июня, 2019, 11:44 — ИА Регнум. В Северо-Кавказском окружном военном суде вынесен приговор по уголовному делу в отношении Павла Стерлягова. Майор спецгруппы антитеррористического центра ФСБ «Вымпел» признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть жителя Кабардино-Балкарии Хусея Макитова, сообщили ИА REGNUM 20 июня в пресс-службе судебной инстанции.

Printmeposter.com Вынесен приговор

Уголовное дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей. Как установлено в суде, 6 апреля 2018 года в поселке Терскол Эльбрусского района Кабардино-Балкарии Стерлягов ударил ножом местного жителя Хусея Макитова. Инцидент произошел возле поселка Тегенекли. Конфликт между прикомандированным туда майором и его сослуживцем с одной стороны и Хусеем Макитовым и его другом Алимом Байдаевым — с другой произошел из-за того, что местные жители не захотели подвезти сотрудников ФСБ на машине.

В результате ножевого ранения пострадавший скончался. Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет в исправительной колонии строгого режима. Еще по одному эпизоду уголовного дела — покушению на убийство двух других жителей Кабардино-Балкарии из хулиганских побуждений суд оправдал Стерлягова.