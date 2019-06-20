Астана, 20 июня, 2019, 11:40 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Казахстана выявило 50 неучтённых случаев материнской смертности в 2015—2017 годах. Об этом 20 июня заявил глава минздрава республики Елжан Биртанов, сообщает издание Informburo.

Николай Богданов-Бельский. Горе (фрагмент). 1909

По его словам, выявить неучтенные случаи удалось за счет внедрения информационной системы, которая позволяет увидеть дату рождения ребенка и дату смерти матери. Министр отметил, что благодаря ведущим экспертам удалось установить 50 случаев материнской смертности.

Биртанов добавил, что цифровизация в системе здравоохранения позволяет получить реальную статистику материнской и младенческой смертности. Одной из причин смертности, считает министр, является нехватка медицинского оборудования и квалифицированных кадров.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2019 года в Казахстане было зарегистрировано 856 смертей младенцев в возрасте до одного года, что на 4,4% больше, чем годом ранее.

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