Нанкин, Китай, 20 июня, 2019, 11:37 — ИА Регнум. Торговый оборот китайской провинции Цзянсу на востоке страны со странами «Нового шелкового пути» вырос на 9,8% за первые пять месяцев 2019 года в сравнении с тем же периодом 2018 года, сообщает 19 июня агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Пояс и путь

Торговый оборот составил 412,48 млрд юаней ($59,74 млрд) или 24,3% от общего торгового оборота провинции за последние пять месяцев, который достиг 1,69 трлн юаней, сообщили в Нанкинской таможне.

С января по май 2019 года объем импорта и экспорта с Вьетнамом, Филиппинами и Саудовской Аравией взлетел на 23,4%, 39,9% и 15,4% соответственно. Экспорт станков и электрооборудования достиг 694,6 млрд юаней или 66,2% от общего объема экспорта провинции, что также на 4,6% выше, чем за тот же период годом ранее.

Тем временем частные корпорации провинции увеличили объем внешней торговли на 8% за первые пять месяцев 2019 года до 508,17 млрд юаней, обеспечив 30% от объема внешней торговли провинции.