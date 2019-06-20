Пекин, 20 июня, 2019, 11:28 — ИА Регнум. Центральный паритетный курс юаня вновь значительно укрепился по отношению к доллару США, сообщает 20 июня агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Юань и доллар

Так, китайская национальная валюта прибавила 88 базисных пунктов, достигнув отметки 6,8805 юаня за доллар США. Очередное укрепление стало одним из самых значительных за последнее время. 19 июня юань прибавил 49 базисных пунктов, до 6,8893 за доллар США.

Напомним, что последние недели ознаменовали для юаня сильное ослабление на фоне торговых войн, развязанных США против Китая. Многие эксперты считают, что это средство дать асимметричный ответ США.