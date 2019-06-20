Пекин, 20 июня, 2019, 11:16 — ИА Регнум. Грузовые и пассажирские перевозки китайскими железными дорогами продемонстрировали стабильный рост за первые пять месяцев 2019 года, сообщает 19 июня агентство Синьхуа.

Николай Тасоев ИА Красная Весна Скоростные поезда. Китай

В общей сложности 1,44 млрд поездок было совершено в период с января по май текущего года, что на 118 млн выше, чем за тот же период годом ранее, сообщили в компании China Railway Corporation (CRC).

Перевозки грузов достигли 1,35 млрд тонн, что на 63,79 млн больше, чем за первые пять месяцев 2018 года. Только в мае железнодорожная сеть Китая приняла 301,48 млн поездок, что на 14,3% выше, чем в мае 2018 года.