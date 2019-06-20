Каир, 20 июня, 2019, 11:21 — ИА Регнум. Парламент Лиги арабских государств (ЛАГ), собравшийся в Египте, призвал ООН признать повстанцев-хуситов в качестве террористической организации, об этом 20 июня сообщает Al Arabia.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

Причиной подобной просьбы стали участившиеся нападения хуситов на Саудовскую Аравию, преимущественно с помощью беспилотников.

Напомним, причиной конфликта между йеменскими повстанцами и Саудовской Аравией является поддержка последней свергнутого правительства Йемена и его президента Мансура Хади.

Арабская коалиция, возглавляемая Эр-Риядом, вторглась в страну в 2015 году, что привело к эскалации насилия. Международное сообщество обвиняет королевство в военных преступлениях.