Депутаты ЛАГ призвали ООН признать йеменских хуситов террористами
Каир, 20 июня, 2019, 11:21 — ИА Регнум. Парламент Лиги арабских государств (ЛАГ), собравшийся в Египте, призвал ООН признать повстанцев-хуситов в качестве террористической организации, об этом 20 июня сообщает Al Arabia.
Иван Шилов ИА REGNUM
Война в Йемене
Причиной подобной просьбы стали участившиеся нападения хуситов на Саудовскую Аравию, преимущественно с помощью беспилотников.
Напомним, причиной конфликта между йеменскими повстанцами и Саудовской Аравией является поддержка последней свергнутого правительства Йемена и его президента Мансура Хади.
Арабская коалиция, возглавляемая Эр-Риядом, вторглась в страну в 2015 году, что привело к эскалации насилия. Международное сообщество обвиняет королевство в военных преступлениях.