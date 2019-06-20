Киев, 20 июня, 2019, 11:20 — ИА Регнум. На Украине продолжают обсуждать предложение «Нафтогаза Украины» «Газпрому» заключить контракт на «своп» газа вместо контракта на его транспортировку.

Gov.ua НАК «Нафтогаз Украины»

ИА REGNUM напоминает, что соответствующую идею высказал исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко. По его словам, суть схему в следующем:

«Газпром будет передавать нам определенный объем газа (определенную энергетическую ценность газа) на границе Украина-РФ, а мы будем передавать точно такой же объем (энергетическую ценность) на границе Украина-ЕС. Передача газа будет подтверждаться смежными операторами (Словакии, Венгрии, Польши, Румынии), то есть они потом будут брать на себя ответственность перед Газпромом за газ уже в их системах».

Украинский эксперт по энергетике Юрий Корольчук объясняет, что предложение представителей «Нафтогаза» отказаться от транзитного контракта в пользу своп-операций — это путь к убыткам для бюджета Украины.

«Во-первых, это приведет к дальнейшему углублению кризиса по транзиту российского газа в ЕС. Поскольку перевести отношения с договорного формата в формат своп-операций по объему газа в 60 млрд или тем более 90 млрд. куб м — это технически и финансово будет чрезвычайно сложно. Во-вторых, доход в виде прибыли от транзита будет потерян для Украины. Все деньги от своп-операций будет получать «Нафтогаз» и его партнеры газовые трейдеры в ЕС. Это фактически минус 3 млрд долларов дохода», — комментирует ситуацию эксперт.

Корольчук далее отмечает, что проведение своп-операций повлечет за собой расходы перед финансовыми партнерами «Нафтогаза».

"Только по скромным расчетам участников подобных небольших своп-операций на рынке газа и нефти, плата может составлять от 7 до 10%. То есть, «Нафтогаз» в очередной раз «подарит» близким организациям 300 млн. долл. Плюс формирование страхового резерва потянет также на сумму как минимум 15% от стоимости ресурса — это еще 450 млн. долл. Суммарно «затраты» от так называемой выгодной своп-схемы составят 750 млн. долл. «Хорошее» предложение руководителей «Нафтогаза». Недаром они придумали схему премий на 40 млн. долл за так называемую победу в суде Стокгольма», — иронизирует специалист.

Также эксперт размышляет, почему в «Нафтогазе» решили предложить схему своп-операций.

«Своп» традиционно используют в финансовых организациях, банковских структурах. Кстати, часто «своп» сопровождают мощные скандалы, например операции с «деривативами», когда фактически «своп» становился схемой для построения финансовой пирамиды. Коболев и Витренко всегда работали с системой финансов, а потому для них «своп» прежде всего удобен не как метод решения проблемы транзита газа через Украину, а как финансовый и банковский инструмент работы… Соответственно, кто и как будет зарабатывать на таком механизме — это вопрос для правоохранительных органов уже при новом президенте Зеленском. Ведь за последние пять лет работы «Нафтогаза» антикоррупционных органов развелось как грибов после дождя, а коррупция в нефтегазовой сфере цветет и пахнет», — отмечает он.

В завершение эксперт подчеркивает, что подобные инициативы «Нафтогаза» стоит расценивать исключительно как провокации в переговорном процессе с ЕС, поскольку представители ЕС, курирующие отрасль энергетики, ранее прямо заявили, что соглашение о транзите будет заключено и никого плана «Б» не предвидится.

ИА REGNUM напоминает, что ранее идею о «своп"-поставках газа раскритиковали и украинские экономисты, отметив, что это — «карикатурная схема»