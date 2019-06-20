Москва, 20 июня, 2019, 11:04 — ИА Регнум. Лидером по количеству зарегистрированных браков стала Москва. В I квартале 2019 года в столице России заключено 13,8 тыс. браков. Такие данные представило Министерство юстиции РФ.

Леонид Соломаткин. Свадьба. 1872

Вторую строчку рейтинга заняла Московская область (9,6 тыс. браков), на третьей —. Санкт-Петербург (около 8 тыс.). Также в Топ-5 вошли Краснодарский край (6,8 тыс.) и Свердловская область (5,1 тыс.).

Меньше всего браков за январь-март зарегистрировано на Алтае (240), в Калмыкии (206), Магаданской области (219), Еврейской АО (194) и на Чукотке (77 браков).

Всего за три первых месяца 2019 года в России было заключено 160,9 тыс. браков (на 2,1 тыс. больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Подробности: Назван средний возраст вступления в брак в России

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в России регистрируют свои отношения в ЗАГСе молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет.

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