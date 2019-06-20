Астана, 20 июня, 2019, 11:00 — ИА Регнум. Казахстан изменяет наполнение своей внешней политики — происходит её экономизация. Об этом заявил глава комитета международной информации министерства иностранных дел республики Тимур Шаймергенов 20 июня на круглом столе в Казахстанском институте стратегических исследований, сообщает агентство «Казинформ».

Казахстан

Глава комитета отметил, что внешняя политика Казахстана на протяжении последних 30 лет была сбалансированной и многовекторной. По его словам, в МИД встроена новая вертикаль по привлечению инвестиций и по продвижению экономических интересов Казахстана.

Шаймергенов добавил, что в каждом регионе Казахстана работает представитель от компании «Казахинвест», которая встроена в структуру МИД. Представитель является советником главы региона, поэтому инвесторы получили возможность напрямую сотрудничать с местными властями, отметил представитель МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании министерства торговли и интеграции. МИД Казахстана передало новому ведомству функции по координации деятельности в сфере продвижения экспорта.

Читайте также: В Казахстане создано министерство торговли и интеграции