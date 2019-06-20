Москва, 20 июня, 2019, 10:54 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о том, что в Шиесе Архангельской области не будет мусорного полигона, сообщил 20 июня депутат Государственной думы РФ Валерий Рашкин (КПРФ), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

Депутат принимает участие в круглом столе на тему «О состоянии экологической безопасности населения Российской Федерации в современных условиях, в том числе в Москве и Московской области».

«Вопросы экологической безопасности, я считаю, выходят сегодня на первое место проблем в РФ. Если брать географию — нет ни одного региона, чтобы сюда (в Государственную думу РФ, — прим. ИА REGNUM ) не присылали письма, обращения, возмущения по этим вопросам — экологии и твёрдым коммунальным отходам. Особенно мы знаем Архангельскую область, Шиес. Я преклоняюсь перед гражданами Архангельской области, которые отстояли право на чистый воздух, воду и вынудили президента подписать указ, что там не будет полигона», — сказал Рашкин.

Отметим, что на портале правовой информации и официальном сайте президента РФ информации о данном указе пока нет.