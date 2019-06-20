Москва, 20 июня, 2019, 10:45 — ИА Регнум. Позиция, которую заняли руководители Донецкой и Луганской народных республик по поводу озвученного Леонидом Кучмой условия снятия Киевом экономической блокады Донбасса, абсолютно обоснована, отметил 20 июня обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Smdnr.ru ДНР и ЛНР

Как сообщалось ранее, представитель Киева в Контактной группе Леонид Кучма заявил, что экономическая блокада Донбасса будет снята «только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле».

«Инициатором этой блокады был Киев, это всем хорошо известно, но этого мало: Киев был и остаётся инициатором гражданской войны на Украине, результатом которой и стало решение ДНР и ЛНР жить самостоятельно.

Реальность такова, что незаконному киевскому режиму не удалось подавить волю народа ДНР и ЛНР — ни экономической блокадой, ни, что ещё более важно, военными действиями. И не удастся. С этой реальность Киеву и его западным патронам придётся считаться».

Сегодня, выдвигая идеи, подобные той, которую озвучил Леонид Кучма, Киев просто теряет время. Оно между тем работает против него. Если четыре года тому назад условия, зафиксированные в Минских соглашениях, действительно могли служить основой урегулирования в Донбассе, то сегодня уже и они становятся анахронизмом: слишком много воды утекло с тех пор, слишком далеко Киев зашёл в своей враждебной русскому народу линии, слишком много преступлений совершил.

«Это не значит, что не нужно требовать от Киева выполнения того, под чем он поставил подпись в Минске в 2015 году. Это непременное условие, оселок, на котором определяется его вменяемость и дееспособность в принципе. Но сегодня урегулирование потребует уже новых, более благоприятных для ДНР и ЛНР условий. И тем более так будет завтра.

Нельзя не сказать и несколько слов о самом Леониде Кучме. Позорная политическая и жизненная траектория: от крупного промышленного руководителя эпохи СССР и относительно достойного лидера Украины на начальном этапе её независимости до прозападного соглашателя и ретранслятора позиции незаконного, антинародного, шовинистического режима. Жалко его», — высказал своё мнение Демурин.

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