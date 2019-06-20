Колпино, Санкт-Петербург, 20 июня, 2019, 10:46 — ИА Регнум. Новорожденную девочку оставили в кустах в сквере на Советском бульваре в городе Колпино (входит в состав Санкт-Петербурга). Полиция возбудила уголовное дело по статье УК РФ об оставлении несовершеннолетнего в опасности и ведет поиски злоумышленницы.

christianabella Ребенок

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, младенца нашла прохожая днем 19 июня и обратилась в службу «112».

"Ребенок в состоянии средней тяжести госпитализирован <…> Сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию лиц, причастных к данному преступлению», — отметили в Главке МВД.

По данным агентства «Оперативное прикрытие», для поисков была использована полицейская собака. Она взяла след от места нахождения девочки и привела к четырехэтажному дому по Павловской улице.

«Обнаружены следы крови между первым и вторым этажами и между вторым и третьим этажами. Полиция взяла пояснения от пяти жильцов», — сообщает источник. Однако мать новорожденной девочки пока не найдена.

Читайте также: Найденного мёртвым младенца в Петербурге задушили, убийцу ищут

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая на территории парка Политехнического университета в Калининском районе Петербурга было найдено тело новорожденного мальчика, упакованное в пластиковые пакеты. При первоначальном осмотре на теле признаков насилия не нашли. Однако судебно-медицинская экспертиза установила, что младенца задушили. Убийцу ищут, возбуждено уголовное дело.

В Петербурге также идет следствие по уголовному делу о попытке убийства семимесячной девочки, которую оставили без присмотра и пищи в частном доме в Красном Селе.