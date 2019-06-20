Манчестер, Великобритания, 20 июня, 2019, 10:42 — ИА Регнум. «Манчестер Юнайтед» может купить защитника «Кристал Пэлас» Аарона Ван-Биссаку. Об этом сообщает Daily Record.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Равная борьба

По информации издания, условия перехода 21-летнего футболиста уже согласованы клубами. Трансфер Ван-Биссаки обойдётся МЮ в £55 млн.

В сезоне 2018/19 Ван-Биссака сыграл в 39 матчах, в которых отметился четырьмя голевыми передачами. Его контракт игрока с «Кристал Пэлас» рассчитан до лета 2022 года.

Читайте также: «Манчестер Юнайтед» договорился о продлении контракта с Рэшфордом