Казань, 20 июня, 2019, 10:40 — ИА Регнум. Проблема с реализацией республиканской программы переселения из аварийного жилья, когда выселяемые получают несоразмерно малую выкупную цену за свои квартиры и не могут приобрести без кредита другое благоустроенное жильё, вышла на федеральный уровень. Депутат Госдумы, лидер КПРФ Геннадий Зюганов после получения жалоб от 13 жителей Татарии обратился к главе республики Рустаму Минниханову с просьбой принять меры для решения проблемы «аварийщиков», в том числе изменить нормативные акты и практику «работы органов власти в целях защиты малоимущих семей, многодетных семей, одиноких матерей, инвалидов и пенсионеров при осуществлении переселения», отметив, что в борьбе за жильё жители уже доведены до отчаяния и озлоблены. Обращение обнародовано на сайте республиканского отделения партии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Проблемы ветхого жилья

Напомним, Татария — один из первых регионов России, где было начато расселение аварийного фонда. В последние пару лет регион сотрясают скандалы, связанные с конфликтом местных властей и расселяемых жителей. Выкупная цена за квартиры, находящиеся в собственности граждан, не менялась с 2011 года и до сих пор составляет 11 022 рубля, но рыночная цена жилья уже давно выросла.

Жители выступают против такого расселения, пытаясь обжаловать решения судов, оспорить низкую стоимость, но многие проиграли иски. Предлагаемой выкупной цены хватает на «клетушки», как говорят сами жители республики.

Власти в качестве альтернативы предлагают социальную ипотеку, которая также далеко не всем по карману, да и тем, кто уже выплатил одну ипотеку за изымаемое жильё, не хочется брать ещё одну ношу на свои плечи.

Проблема наблюдается в Чистополе, Альметьевске, Болгаре, но наиболее остро она стоит в Зеленодольске. В 2018—2019 годуах на всю страну прогремела история 93-летней Марфуги Гадиевой, которую суд вместе с дочерью-пенсионеркой выселил без предоставления равноценного жилья, установив низкую выкупную цену. Решить проблему удалось после привлечения внимания общественности — нашёлся благотворитель, который готов приобрести для труженицы тыла квартиру. Позднее в медиаповестку республики попала история семьи Марины Сапуновой, три поколения семьи которой выселяют из аварийного дома, предлагая вместо 124 кв. м общей площади двух квартир в собственности по 2,5 кв. м площади на человека.

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Жители городов, где возникла проблема, митингуют, пишут письма и судятся, но решения проблеме пока так и нет. Власти не готовы поднимать выкупную цену.

По данным КПРФ, в отделение партии за 2018−2019 годы по проблеме, связанной с программой переселения из аварийного фонда, обратились почти 130 жителей. Ещё 13 жалоб поступило недавно в центральный аппарат партии, что и стало основанием для обращения Геннадия Зюганова к Рустаму Минниханову.

В своём письме главе региона депутат Госдумы отмечает, что «республиканская программа переселения, принятая для того, чтобы люди улучшили свои жилищные условия, по факту оставляет многих людей без жилья вовсе».

Он также рассказал, что изначально планировалось выплачивать по 20 тыс. рублей за «квадрат», и программа была рассчитана на 13,6 млрд рублей, из которых 4,8 млрд рублей выделены из федерального бюджета, а остальное средства должен был выделить бюджет республики.

«Однако республика заявила, что этих денег нет, и попросила федеральную власть «доплатить», но получила отказ. После этого Татарстан внёс 200 млн рублей в программу и снизил выплату собственникам домов вдвое. Чиновники заявляют, что если возьмут на себя полностью обязательства по этой программе, то не смогут выполнять остальные федеральные программы, — отмечает Зюганов. — Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин сообщил, что Татарстан входит в число лидеров по реализации программы переселения граждан из аварийных домов. Но лидерство Республики Татарстан стало дорогой ценой для жителей региона».

Высказал депутат своё мнение и по предлагаемой схеме с социальной ипотекой, отметив, что этим «государство фактически насильно заставляет их брать ипотеку либо выселяться на улицу», а ведь «большинство жителей таких домов — пенсионеры, многодетные матери, инвалиды и малоимущие», и платить «ипотеку таким незащищенным слоям населения крайне сложно».

"В борьбе за свои квартиры люди доведены до отчаяния. Они озлоблены и говорят с ненавистью о любой власти независимо от партийности и уровня», — отмечается в обращении и добавляется, что ситуация с жильём в Заинском и Высокогорском районах и вовсе выглядит «настоящим беспределом».

Там в 2011 году жильцам бараков, где они проживали по соцнайму, сообщили о признании зданий аварийными, а в 2014 году сообщили, что для них строят дом и для получения жилья в нём нужно приватизировать аварийное жильё.

«Люди поверили местным чиновникам, приватизировали аварийное жилье, а взамен получили не новые квартиры, а выкупную цену в размере 11 022 руб. за кв. метр и оформленные договоры социальной ипотеки. В настоящее время многие из них не могут оплатить социальную ипотеку, потому что не позволяет финансовое положение», — уточняет Геннадий Зюганов.

В конце письма депутат просит Рустама Минниханова принять законопроект, который позволил бы собственникам жилья в аварийном фонде по их выбору в денежной или натуральной форме предоставлять равноценное возмещение. Также он предлагает принять меры для решения проблемы и изменить региональное законодательство и практику так, чтобы поддержать самые социально незащищенные слои населения.