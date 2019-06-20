Чжэнчжоу, Китай, 20 июня, 2019, 10:37 — ИА Регнум. В центральном Китае, в монастыре Шаолинь, который является обителью кунг-фу, появился 5G-интернет, сообщает 19 июня агентство Синьхуа.

thierrytutin Монастырь Шаолинь

Доступ к скоростной сети был проведен в монастыре для того, чтобы удовлетворить возросшую потребность передачи больших объемов данных среди туристов и посетителей.

Правительство города Дэнфэн в центральной части Китая, где и расположен монастырь, сообщило, что сеть покрыла туристические зоны монастыря, включая знаменитый «Лес Пагод» и канатную дорогу после того, как в эксплуатацию были введены семь базовых станций 5G.

Отмечается также, что в пике сеть сможет обеспечить доступ к интернету на скорости до 800 Мбит/сек, чего более чем достаточно для передачи потокового видео высокого разрешения в храме, который ежегодно посещает 3 млн человек.

Отметим, что история Шаолиня насчитывает 1,5 тыс. лет. Монастырь является своего рода символом Китая наряду с драконом или пандой. Особенно он бы популяризирован в 70-е и 80-е годы прошлого века Голливудом. Храм одним из первых освоил новейшие технологии. Еще в 1996 году у него появился собственный вебсайт.