Экс-омбудсмен Челябинской области сдал документы на пост губернатора
Челябинск, 20 июня, 2019, 10:37 — ИА Регнум. На выборах губернатора Челябинской области появился ещё один кандидат. Документы подал бывший омбудсмен региона Алексей Севастьянов, сообщили журналистам в пресс-службе облизбиркома.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Игра
Он собрался на выборы от партии «Гражданская сила». Напомним, именно от неё он выдвинут для участия в избирательной кампании. Теперь ему предстоит преодолеть муниципальный фильтр.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы пройдут 8 сентября.