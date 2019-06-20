Челябинск, 20 июня, 2019, 10:37 — ИА Регнум. На выборах губернатора Челябинской области появился ещё один кандидат. Документы подал бывший омбудсмен региона Алексей Севастьянов, сообщили журналистам в пресс-службе облизбиркома.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Игра

Он собрался на выборы от партии «Гражданская сила». Напомним, именно от неё он выдвинут для участия в избирательной кампании. Теперь ему предстоит преодолеть муниципальный фильтр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы пройдут 8 сентября.