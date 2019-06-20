Абу-Даби, 20 июня, 2019, 10:26 — ИА Регнум. Гоночный болид известного немецкого автогонщика Михаэля Шумахера Ferrari F2002, который участвовал в Гран-при Франции, Сан-Марино и Австрии, выставят на аукционе в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщается на сайте Motor.ru.

Morio Болид Ferrari F2002

Сообщается, что на продажу выставят шасси номер 219, на котором Шумахер участвовал в гонках в 2002 году. Начальная цена лота пока не сообщается, тем не менее известно, что часть вырученных от продажи денег поступит в фонд Михаэля Шумахера. Этот фонд был основан после того, как семикратный чемпион мира получил тяжелейшую травму на горнолыжном склоне в 2013 году.

На аукционе кроме Ferrari F2002 выставят отреставрированный Ferrari F40 1990 года с автографом другого немецкого автогонщика — Себастьяна Феттеля.

Торги пройдут 30 ноября 2019 года.

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