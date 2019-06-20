Москва, 20 июня, 2019, 10:12 — ИА Регнум. Сообщения СМИ по поводу регионов — лидеров по числу заключенных браков малоинформативны. Понятно, что в Московской области, Санкт-Петербурге и Свердловской области живет значительное количество людей, они и в лидерах по количеству заключенных браков, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Института региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.

Эдмунд Лейтон. Регистрация брака. 1880-е

«В тройке лидеров есть и Москва, что достаточно интересно. Впрочем, понятно, что столица расширяется за счет окраин (Новой Москвы), хотя реновация (уплотнительная по своей сути) может поменять ситуацию», — считает эксперт.

И, наоборот, понятно, что Республика Алтай или Еврейская автономная область — это малонаселенные регионы. Соответственно и браков там заключается меньше. Отсюда напрашивается неутешительный вывод: жизнь бьет ключом только в столичных агломерациях и развитых в промышленном отношении регионах.

«По сути, этот инфоповод призван показать, что браков в России заключается больше, чем в прошлом году. Однако говорить о каких-либо оптимистичных тенденциях я бы не стал. Многие российские граждане элементарно занимаются выживанием. Да и сам институт брака трансформируется. Многие люди не считают необходимым вступать в брак», — высказал своё мнение Михайличенко.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минюста РФ, Москва является лидером среди российских регионов по количеству зарегистрированных браков по итогам первого квартала 2019 года. На втором месте — Московская область, на третьем — Санкт-Петербург.

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