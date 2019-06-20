Ульяновск, 20 июня, 2019, 10:10 — ИА Регнум. В Ульяновской области сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков при поддержке бойцов ОСН «Гром» задержали пятерых человек, подозреваемых в распространении наркотиков в пяти городах. Изъята партия зелья на общую сумму около 21 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД России по Ульяновской области.

Василий Верещагин. Опиумоеды. 1868

Злоумышленников подозревают в распространении наркотических средств и психотропных веществ на территориях Приволжского и Центрального федеральных округов. По версии правоохранителей, пятеро жителей Ульяновска и Рязанской области организовали незаконный бизнес по распространению наркотических средств бесконтактным способом.

«Крупные партии запрещенного вещества задержанные делили на более мелкие и осуществляли закладки на территории региона, а также в городах Тольятти, Смоленске, Москве, Рязани. Информация о местонахождении закладок направлялась конечному потребителю», — говорится в сообщении.

В ходе личных досмотров и обысков обнаружено около 6 кг наркотиков на общую сумму более 20 млн рублей, а также 575 граммов психотропных веществ на сумму порядка 800 тыс. рублей. Правоохранители отмечают, что это порядка 15 тыс. доз наркотических средств и 2,3 тыс. доз психотропных веществ. Кроме того, при досмотре одного из фигурантов изъяли травматический пистолет с четырьмя патронами и четыре звукошумовые гранаты.

В настоящее время двое арестованы, три человека находятся под подпиской о невыезде. Возбуждены уголовные дела.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске было завершено расследование уголовного дела в отношении 14 участников наркосообщества. Из незаконного оборота изъято около 60 тыс. доз синтетических наркотиков на общую сумму более 30 млн рублей. По данным полиции, с июня 2016 по июнь 2018 года через специально созданный интернет-магазин злоумышленники сбывали на территории Поволжья синтетические наркотические средства, закладывая их «в подъездах и дворах жилых домов, возле строений и сооружений различного назначения».

Подробнее: У членов преступной группы в Ульяновске изъяты наркотики на 30 млн рублей