Джакарта, 20 июня, 2019, 10:12 — ИА Регнум. Официальный представитель министерства иностранных дел Индонезии Аррмананта Нассир заявил, что в настоящее время Индонезия и Российская Федерация продолжают вести переговоры о запланированном визите президента РФ Владимира Путина в Джакарту, передает Sindonews.

Kremlin.ru Джоко Видодо и Владимир Путин

По словам Аррмананты Нассира, Владимир Путин должен был посетить Индонезию и встретиться с президентом Джоко Видодо в прошлом году. Однако, к сожалению, визит был отложен.

«Запланированный визит в прошлом году был отложен. Сейчас мы обсуждаем с российской стороной возможности проведения двусторонней встречи в этом году», — заявил официальный представитель МИД Индонезии.

«Конечно, согласовать графики двух глав государств сложно. Мы пытаемся выяснить, возможно ли провести встречу в кулуарах G-20», — продолжил он.

Напомним, саммит глав государств стран «Большой двадцатки» пройдет в Осаке (Япония) с 28 по 29 июня 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Российского государства Владимир Путин поздравил Джоко Видодо с переизбранием на пост президента Индонезии и подтвердил готовность к продолжению конструктивного диалога между двумя странами.

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