Пекин, 20 июня, 2019, 10:24 — ИА Регнум. В течение следующего десятилетия Китай может построить до 30 ядерных реакторов за рубежом за счет своего участия в инициативе Belt and Road (Новый шелковый путь). Об этом сообщил высокопоставленный представитель отрасли на заседании Политического консультативного органа Китая, передает 20 июня агентство Reuters.

Ядерный реактор

Член Постоянного комитета Китайской Народной политической консультативной конференции (CPPCC) Ван Шоцзюнь заявил делегатам на заседании, что Китай должен в полной мере воспользоваться возможностями, предоставляемыми «Новым шелковым путем», и оказать большую финансовую и политическую поддержку своему «ядерному сектору».

По его словам, выход Китая с данными технологиями на зарубежные рынки поможет оптимизировать «нашу экспортную торговлю и освободить отечественные высокотехнологичные производственные мощности».

Шоцзюнь добавил, что Китаю необходимо улучшить исследования и разработки, локализовать производство ключевых ядерных компонентов и расширить как внутренний, так и внешний ядерные рынки, чтобы в полной мере использовать «всесторонние преимущества» страны в затратах и технологиях.

По его словам, «ядерные» проекты «Нового шелкового пути» могут принести китайским компаниям до 1 трлн юаней ($145,52 млрд) к 2030 году.