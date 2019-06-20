Барнаул, 20 июня, 2019, 10:07 — ИА Регнум. Многочисленные факты двойного взимания платы за коммунальную услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) выявлены в Алтайском крае. Как сообщила сегодня, 20 июня, старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и охраны природы прокуратуры края Юлия Смирнова, речь идёт о деятельности 10 управляющих компаний из Бийска, Заринска, Белокурихи и Рубцовска, которые в течение 2018 года и в январе 2019 года обозначали плату за вывоз твердых бытовых отходов в платежных документах отдельной строкой (как того требует новое законодательство), но при этом стоимость услуг за содержание общего имущества собственников помещений многоквартирных домов не уменьшалась.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мусорные контейнеры

После выданных представлений и исковых судебных заявлений прокурорам удалось добиться перерасчета платы за содержание жилья на сумму более одного миллиона рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года почти все регионы России перешли на новую схему утилизации ТКО. В конце мая алтайские власти актуализировали соответствующую, региональную схему, но многие проблемы не решены до сих пор.

В частности, по словам руководства компании «ЭКО-Комплекс», которая является оператором по Барнаульской мусорной зоне, самая большая из проблем — сельские жители, которые не привыкли платить за утилизацию и вывоз мусора.