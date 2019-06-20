Москва, 20 июня, 2019, 09:57 — ИА Регнум. В течение дня 19 июня нефть пыталась определиться с вектором движения и в итоге закрылась во флэте, в области $61,40 за баррель. От более глубокой просадки котировки удержал уровень $60,70, но и к заветному уровню $62 прорваться снова не удалось. Сегодня, 20 июня, на утренней сессии нефть марки Brent попыталась протестировать этот барьер, но тут же откатилась, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Инвесторы продолжают взвешивать позитивные и негативные факторы в сырьевом сегменте. Отчет минэнерго США оказался неплохим, отразив падение запасов сырой нефти на 3,1 млн баррелей против более скромного прогноза на уровне 1,2 млн баррелей. Кроме того, запасы бензина и дистиллятов сократились на 1,69 млн и 0,55 млн баррелей соответственно», — привёл цифры эксперт.

Впрочем, это не помогло котировкам подрасти, тогда как мягкий тон Федрезерва, ослабивший позиции евро позволил Brent отыграть внутридневные потери и хотя бы вернуться на исходные позиции. Тот факт, что цены не смогли показать более активного подъема в ответ на возросший интерес к риску после подтверждения сигналов о скором снижении ставок в США, говорит о том, что трейдеры не забывают об ухудшении перспектив мировой экономики.

«В краткосрочной перспективе отступление доллара на голубиной риторике ФРС должно как минимум ограничить понижательное давление на котировки черного золота. В целом же потенциал бычьей коррекции по-прежнему ограничен, особенно в свете переноса заседания ОПЕК+ на начало июля», — полагает Николаев.

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