Ульяновск, 20 июня, 2019, 09:52 — ИА Регнум. В Ульяновской области представили проект по созданию территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Инзе. Проект был представлен губернатором региона Сергеем Морозовым на заседании правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера России Виталия Мутко. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

На заседании правительственной комиссии Сергей Морозов представил заявку на создание ТОСЭР в Инзе, которая в ноябре 2018 года была направлена в Министерство экономического развития России. По словам губернатора, за это время в регионе «достигли договоренности о привлечении на территорию потенциальной ТОСЭР 11 инвестиционных проектов», что позволит привлечь дополнительно 1,1 млрд рублей. Потенциальному резиденту ТОСЭР потребуется создать в среднем не менее 42 рабочих мест и обеспечить минимум 3 млн рублей инвестиций.

Виталий Мутко дал поручение рассмотреть заявку Ульяновской области и оказать проекту поддержку, говорится в сообщении.

Напомним, на сегодняшний день в Ульяновской области создана ТОСЭР «Димитровград». На её территории сформированы льготные условия для ведения бизнеса. Так, действует льготная ставка социальных отчислений во внебюджетные фонды: 7,6% вместо обычных 30% на срок в 10 лет. Также для резидентов обнулена ставка налогов на прибыль, имущество, землю и транспорт.