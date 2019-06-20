Манчестер, Великобритания, 20 июня, 2019, 09:43 — ИА Регнум. Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко подписал новый контракт с клубом. Об этом 20 июня сообщает «Чемпионат».

Soccer.ru Александр Зинченко

По информации издания, новое соглашение рассчитано на пять лет. Официально о сделке может быть объявлено в ближайшее время.

Напомним, Зинченко перешёл в «Манчестер Сити» из «Уфы» летом 2016 года. В сезоне 2018/19 он сыграл в 29 матчах за клуб и отметился одним забитым голом и пятью результативными передачами.