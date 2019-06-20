Краснодар, 20 июня, 2019, 09:41 — ИА Регнум. Алексей Шипилов назначен на должность председателя Краснодарского краевого суда. Приказ о назначении судей федеральных судов, в числе которых краснодарский краевой суд, подписал Владимир Путин, указ опубликован 19 июня на официальном сайте правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Назначение

Предшественник Шипилова в должности председателя Краснодарского краевого суда Александр Чернов ушел в отставку в феврале 2019 года в связи с истечением срока полномочий. Он проработал в должности с 1994 года. В последние годы в судебной системе Краснодарского края произошёл целый ряд крупных скандалов, вышедших на федеральный уровень.

Кандидатура Алексей Шипилова, который последние девять лет работал в должности председателя Белгородского суда, была поддержана Высшей квалификационной коллегией судей РФ в феврале. В июне его кандидатуру согласовала кадровая комиссия администрации президента.