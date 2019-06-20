Астана, 20 июня, 2019, 09:44 — ИА Регнум. Ответственность должностных лиц за финансовые нарушения предложила ввести председатель счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталья Годунова 20 июня во время совместного заседания палат парламента Казахстана, сообщает издание BNews.

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По её словам, ответственность необходимо ввести за неэффективное использование бюджетных средств и активов государства. Годунова отметила, что в настоящее время наказание несут простые исполнители, которые не принимают решений.

Глава счетного комитета добавила, что в 2018 году 138 млрд тенге ($362 млн) бюджетных средств были израсходованы неэффективно. К дисциплинарной ответственности привлечено 224 человека, из которых 9% — руководители.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня в Нур-Султане проходит совместное заседание палат парламента Казахстана, в рамках которого прошло послание Конституционного совета республики.