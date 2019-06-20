Якутск, 20 июня, 2019, 09:49 — ИА Регнум. Горадминистрация столицы Якутии намерена передать в правоохранительные органы оценку работ по строительству бульвара Учителя в Якутске. Подрядчики возведения этого объекта, входящего в программу формирования комфортной городской среды, не выполнили работы стоимостью порядка 5 млн рублей и пропали, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Якутска.

Хищение денег

Бульвар Учителя, введённый в эксплуатацию осенью 2018 года, осмотрел заместитель главы города Владимир Фёдоров. По его словам, большая часть подрядчиков и субподрядчиков, возводивших этот объект, на сегодняшний день просто отсутствует.

«Нами составлены акты осмотров объектов. Сумма по невыполненным работам составляет более пяти миллионов рублей. Общая сумма работ, которые необходимо сделать по данному объекту — 10,5 миллионов рублей. К сожалению, на данный момент местонахождение генерального подрядчика неизвестно. Можно предположить коррупционную схему для определенных целей», — сказал Владимир Фёдоров.

Бульвар должен был стать одним из крупнейших общественных пространств с парком, детскими и спортивными площадками с тренажерами, скамейками для отдыха и видами на Теплое озеро. Руководство города и его жители считают что выполненные при строительстве бульвара работы не соответствуют объёму потраченных на них средств. В том числе — не так, как нужно, выполнены работы по водоотведению, озеленению и электрике. При этом компании, выполнявшие возведение объекта, получили деньги в полном объёме.

Замечания и экспертизы объекта мэрия намерена передать в правоохранительные органы. Владимир Фёдоров обещал поступать аналогичным образом и впредь, если при взаимодействии с подрядчиками возникнут подозрения в коррупции и работы будут выполнены ненадлежащим образом.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года было анонсировано очередное выделение средств по нацпроекту «Комфортная городская среда». В Якутии в федеральный проект попали 71 двор, 11 территорий общественного пространства и парк. На благоустройство этих объектов муниципалитеты республики получат 330,1 млн рублей субсидий.