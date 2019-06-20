Владикавказ, 20 июня, 2019, 09:36 — ИА Регнум. В Северной Осетии сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов девять выпускников. Общее число сдававших экзамен составило 3700 человек. Большинство из них преодолело минимальный порог. Положительные результаты получили 3662 учащихся, пишет Gradus Pro.

Kremlin.ru ЕГЭ

Среди отличников — шесть выпускников из школ Владикавказа, двое — из Моздока и один — из станицы Архонской. В пресс-службе минобра также отметили с позитивной точки зрения результаты ЕГЭ по физике. Выше 81 балла набрал 21 выпускник, преодолели минимальный порог 477 человек.

Двое участников единого государственного экзамена получили 100 баллов по истории, одна выпускница набрала 100 баллов по химии. Все они — учащиеся школ Владикавказа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Рособрнадзора.

В министерстве образования РСО-Алании отмечают, что результаты сдававших ЕГЭ из года в год улучшаются. Так, в 2017 году на 100 баллов сдали ЕГЭ по русскому языку всего два учащихся, в 2018 году их было уже семеро.

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Стоит отметить, что не обошлось при сдаче ЕГЭ без нарушений. Так, с экзамена по химии были удалены за нарушение порядка проведения ЕГЭ пять человек, с экзамена по истории — шесть выпускников.