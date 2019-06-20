Исламабад, 20 июня, 2019, 09:45 — ИА Регнум. Правительство Пакистана получило положительный ответ от властей Индии на запрос о переговорах относительно решения конфликтных ситуациях, об этом 20 июня сообщает Geo TV.

Граница Пакистана и Индии

Премьер-министр Пакистана Имран Хан сообщил в ранее направленном своему индийскому коллеге письме, что желает решения всех проблем между Нью-Дели и Исламабадом, в том числе и территориального спора по поводу Кашмира. В своем ответном письме премьер-министр Индии Нарендра Моди положительно оценил подобную перспективу.

Отмечается, что официальный Нью-Дели готов к всестороннему и предметному диалогу между двумя странами. Индия выступает за мирные отношения и прогрессивное развитие со всеми странами региона.

Напомним, противоречия между Индией и Пакистаном тянутся с момента появления двух государств в 1948 году. Насильственное разделение бывшей британской колонии привело к созданию до сих пор не решенных противоречий, в том числе по территориальным вопросам.