Вашингтон, 20 июня, 2019, 09:31 — ИА Регнум. Эксперты Военно-морских сил США увидели «поразительное сходство» магнитной мины, которая была использована для атаки на танкер в Оманском заливе, с иранскими минами. Об этом сообщает Associated Press.

Navylive.dodlive.mil Морская мина

«Противолодочная мина, использовавшаяся при атаке (на танкеры), поразительно напоминает иранские мины, которые уже были публично продемонстрированы на военных парадах в Иране», — заявил командир оперативной группы Центрального командования ВМС США по взрывным устройствам Шон Кидо.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня в Оманском заливе были подорваны два танкера с нефтепродуктами — Front Altair и Kokuka Courageous. После взрывов танкеры загорелись, Front Altair затонул. Члены экипажей танкеров были эвакуированы. Никто не пострадал.

Однако власти США и Великобритании обвинили в подрыве танкеров Иран, при этом не представив никаких доказательств. Иранские власти категорически отвергают эти обвинения.

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