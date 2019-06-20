Дирборн, США, 20 июня, 2019, 09:32 — ИА Регнум. Американская компания Ford раскрыла характеристики своего самого мощного автомобиля Ford Mustang Shelby GT500. Об этом сообщает издание Autonews.

Syntaxlord Ford Mustang Shelby GT500

Под капотом авто установлен 770-сильный 5,2-литровый агрегат. Автопроизводитель уверяет, что это самый мощный и оборотистый двигатель V8 с приводным нагнетателем в мире.

Мотор агрегатируется с 7-скоростным «роботом» с двумя сцеплениями. Максимальная скорость переключения скоростей, которую позволяет совершить коробка передач — 100 миллисекунд. Трансмиссия имеет несколько режимов, включая Normal, Sport, Drag и Track. Также автопроизводитель добавил функцию быстрого старта Launch Control.

С 0 до 96 км/ч Ford Mustang Shelby GT500 разгоняется примерно за три секунды. При этом максимальная скорость спорткара достигает 290 км/час.

Автомобиль имеет перенастроенную подвеску с амортизаторами нового поколения и облегченными пружинами.

Читайте также: Volkswagen и Ford совместно займутся разработкой беспилотных систем