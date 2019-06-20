Тверь, 20 июня, 2019, 09:28 — ИА Регнум. Перечень получателей единовременной выплаты к 75-летию Победы в Великой Отечественной войны в Тверской области будет расширен. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области, говорилось 19 июня на заседании областного организационного комитета «Победа», которое провёл губернатор Игорь Руденя. Основной темой обсуждения стала подготовка к празднованию на территории региона 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Пресс-служба правительства Тверской области Заседание Тверского областного организационного комитета «Победа»

«Тверская область, в прошлом Калининская, — серьёзнейший плацдарм, где были одержаны первые победы нашей армии. Проведение мероприятий к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне — важная и почётная задача для Тверского региона. Мы должны со всей ответственностью подготовиться к этой дате. В числе главных задач — не только ремонт объектов, торжественные мероприятия, но и внимательное и бережное отношение к нашим ветеранам, а также приравненным к ним категориям граждан», — подчеркнул губернатор Игорь Руденя.

На заседании было принято решение расширить число категорий жителей, которые получат единовременную денежную выплату ко Дню Победы в 2020 году. До этого она предоставлялась инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, вдовам погибших участников войны, жителям региона, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Со следующего года предполагается включить в перечень вдов умерших участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Выплата составит 10 тыс. рублей (с 2019 года ее размер увеличен в два раза), получат ее 15 750 человек. Отметим, что в 2019 году выплату получили 2 тыс. 716 человек, на эти цели было направлено 27,5 млн рублей из бюджета региона.

Кроме того, губернатор поручил охватить всех получателей выплаты углубленным диспансерным обследованием — его проводят в стационарах медицинских организаций или на дому.

На заседании Игорь Руденя предложил возобновить работу Тверского областного благотворительного марафона «Наша Победа»: благодаря собранным средствам в рамках марафонов с 2013 по 2018 года адресную материальную помощь получили более 800 ветеранов.

На заседании также обсуждались вопросы подготовки городов воинской славы Ржева и Твери к празднованию юбилея Победы. Губернатор поручил организовать между ними 9 мая 2020 года телемост с трансляцией парадов Победы и торжественного открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.

Особое внимание поручено уделить при подготовке к торжествам благоустройству памятных мест. В областной столице ремонтные работы будут проведены на воинских захоронениях и памятниках воинской славы во всех районах. В том числе запланировано благоустройство и праздничное оформление площади Победы. На проведение ремонта на мемориале «Стела — город воинской славы» планируется направить более 75 млн рублей. В Ржеве приведут в порядок Мемориальное кладбище советских воинов, обелиск Освободителям Ржева, братское захоронение на Смоленском кладбище, братское захоронение «Курган». В числе ключевых мероприятий также ремонт дорог. В общей сложности будет приведено в порядок 22 дорожных объекта протяжённостью 23 км. В планах работ — ремонт дворовых территорий, общественных зон, детских площадок, сетей уличного освещения, фасадов зданий и замена адресных указателей на центральных улицах Ржева.

Основными событиями к 9 мая 2020 года в регионе должны стать открытие Ржевского мемориала Советскому солдату, Международная военно-историческая экспедиция «Ржев. Калининский фронт», Международная Вахта Памяти «Бельский плацдарм». В преддверии Дня Победы и в сам праздник в Тверской области будут организованы культурные и спортивные мероприятия, различные молодёжные акции, творческие конкурсы.