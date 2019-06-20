Черкассы, Украина, 20 июня, 2019, 09:31 — ИА Регнум. Находившийся в коме черкасский журналист Вадим Комаров скончался, не приходя в сознание, заявил глава национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко 20 июня на своей странице в социальной сети Facebook.

«Сегодня ночью умер черкасский журналист Вадим Комаров, жестоко избитый в центре Черкасс 4 мая. С момента нападения Вадим был без сознания, находился в состоянии комы. Единственная версия покушения, а теперь уже и убийства, которую разделяют черкасские журналисты, — именно профессиональная деятельность Вадима Комарова», — рассказал он.

По словам Томиленко, погибший ставил неудобные вопросы чиновникам и освещал темы коррупции, незаконного строительства и воровства денег из местного бюджета.

Напомним, 4 мая Комарова доставили в реанимацию с сильнейшей травмой головы. По предварительным данным, нападавшие нанесли журналисту несколько ударов арматурой.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня в Харькове неизвестные избили оператора одного из местных телеканалов.

Читайте также: Неизвестные избили журналиста в Харькове