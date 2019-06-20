Пекин, 20 июня, 2019, 09:47 — ИА Регнум. Предстоящие торговые переговоры между лидерами Китая и США вряд ли сразу разрешат основные противоречия между двумя сторонами, но могут положить начало новому этапу переговоров. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на китайские государственные СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин и Дональд Трамп

Представители Китая и США на этой неделе объявили о возобновлении переговоров, предваряя встречу на следующей неделе между президентами Дональдом Трампом и Си Цзиньпином, дав надежду финансовым рынкам на ослабление обострившихся торговых трений. Переговоры о достижении широкой сделки сорвались в прошлом месяце после того, как американские официальные лица обвинили Китай в отступлении от ранее принятых обязательств.

Китай дал твердое обещание не отступать от своей позиции в принципиальных вопросах под давлением США. Обе стороны «настроены на серьезный диалог».

«Ожидания двух сторон слишком расходятся… Скорее всего, встреча один на один станет началом нового этапа переговоров между двумя лидерами», — говорится в статье China Daily.

Журналисты Global Times пишут, что официальный Пекин послал ясный сигнал Вашингтону, что «Китай невозможно запугать».

Напомним, администрация Трампа обвинила Китай в неспособности защитить права интеллектуальной собственности, принудительной передаче технологий и неспособности обеспечить равные условия для американских компаний. Пекин неоднократно обещал облегчить доступ на свой рынок для иностранных инвесторов и предоставить им лучшие условия.