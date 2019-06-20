Душанбе, 20 июня, 2019, 09:22 — ИА Регнум. Объем платных услуг населению Таджикистана по итогам первых пяти месяцев 2019 года составил 4,8 млрд сомони ($515 млн), что на 1% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщили в агентстве по статистике при президенте республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В структуре объема платных услуг на бытовые услуги приходится 36,7%, пассажирский транспорт — 14,5%, связь — 14,1%, образование — 14,6%, здравоохранение — 5,8%, банки — 4,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых четырех месяцев 2019 года объем платных услуг населению Таджикистана составил 3,8 млрд сомони ($408,6 млн), что на 0,4% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.