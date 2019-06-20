Вашингтон, 20 июня, 2019, 09:25 — ИА Регнум. Американский президент Дональд Трамп встретится в конце июня в Осаке с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом глава США заявил в интервью Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп. Встреча

«Я буду встречаться с ними обоими на следующей неделе в Японии на G20», — сообщил Трамп.

Он добавил, что хочет «поладить» и с Россией, и с Китаем, и выразил надежду, что сможет это сделать. Россию и Китай Трамп назвал «мощными странами», а США — «очень мощной страной». Между ними должны быть хорошие отношения, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, глава США не раз выражал намерение провести переговоры с Путиным на саммите «Большой двадцатки» в японской Осаке, однако в Кремле не подтверждали подготовку к такой встрече. Встреча лидеров стран G20 состоится в Японии 28 и 29 июня.

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