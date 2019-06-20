Токио, 20 июня, 2019, 09:17 — ИА Регнум. Власти Японии поручили Минобороны страны исправить многочисленные ошибки в докладах о выборе мест для размещения закупаемых в Соединенных Штатах комплексов ПРО Aegis Ashore, заявил 20 июня главный секретарь Кабинета министров Ёсихидэ Суга.

Американская система ПРО Aegis Ashore

«Министерство обороны должно срочно скорректировать и переделать отчеты по данной проблеме», — заявил на пресс-конференции Суга.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня чиновники министерства обороны объяснили, что совершили ошибки в расчетах при определении мест, где будут размещены американские системы ПРО Aegis Ashore.

Так, военные неправильно рассчитали коэффициент от установки ПРО до ближайшей возвышенности, используя Google Earth. Таким образом, из-за ошибки в расчетах, возвышенности неподалеку могли бы блокировать радары ПРО.

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