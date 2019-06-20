Хух-Хото, Китай, 20 июня, 2019, 09:14 — ИА Регнум. Более 700 пожарных было направлено на тушение лесных пожаров, разбушевавшихся во Внутренней Монголии на севере Китая, сообщает 19 июня агентство Синьхуа.

(сс) skeeze Лесной пожар

Пожары разгорелись в двух районах подведомственных Алуншаньскому бюро лесничества и Цзиньхэсскому бюро лесничества в горах Большой Хинган. Пожарная станция гор Большой Хинган направила более 180 пожарных на борьбу с пламенем.

Пожарные, прибывшие на место в Цзиньхэ около 15:30 по местному времени 19 июня, сообщили, что растительность в районе в основном представлена соснами кустарниками. При этом температуры достигают очень высоких показателей. Плотный дым и сильный ветер, постоянно меняющий направление, серьезно осложняют процесс борьбы с огнем.

Цзиньхэсское бюро лесничества направило более 500 человек на борьбу с пожаром в районе Цзиньхэ. В связи с удаленностью очага возгорания пожарным придется добираться до места в течение длительного времени.