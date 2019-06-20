Москва, 20 июня, 2019, 09:05 — ИА Регнум. Большинство (52%) граждан России не пойдут в отпуск летом 2019 году, свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы и сотрудников Работа.ру.

Офисные работники

Отмечается, что 32% опрошенных приняли решение не уходить в отпуск текущим летом, поскольку недавно устроились на новую работу. Еще 15% не имеют на это финансовой возможности. 3% респондентов заявили, что в их компаниях не принято уходить в отпуск.

Также среди причин — предпочтение отдыхать не в летнее время, неудобный график отпусков, нежелание работодателя отпускать сотрудников, передает ТАСС.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным опроса ВЦИОМ, в 2019 году жители России в среднем готовы потратить на отдых 43 тыс. 333 руб. на одного члена семьи. Это на 2% меньше, чем в 2018 году.

По данным опроса холдинга «Ромир», 36% жителей России планируют провести свой отпуск у водоема (моря, водохранилища, озера, реки), 17% запланировали культурно-познавательный отдых, 16% собираются в отпуске сходить в турпоходы и на рыбалку, 8% — планируют поехать на горнолыжные курорты.

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