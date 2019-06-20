Москва, 20 июня, 2019, 09:05 — ИА Регнум. Слышали о реализации национальных проектов 44% жителей России: 37% знают о нацпроектах в общих чертах, 7% — очень хорошо. 55% в ходе опроса услышали впервые. Таковы данные национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Kremlin.ru Заседание Совета по стратегическому развитию и нац.проектам

Главные проблемы, которые должен решить нацпроект «Здравоохранение» — рост качества медуслуг (29%), увеличение количества врачей и больниц (25%), снижение цен за медуслуги (24%).

Нацпроект «Образование» должен повысить доступность образования (27%) и его качество (24%). От нацпроекта «Жилье» ждут повышения доступности недвижимости, предоставлением льгот на покупку жилья.

Основная задача нацпроекта «Экология» — мусорные свалки и создание перерабатывающих заводов (27%), улучшение экологии в России в целом (21%).

17% респондентов считают, что государству удастся реализовать все нацпроекты или большинство из них. По мнению 39% опрошенных что-то реализовать удастся, а что-то — нет.

15% думают, что почти все проекты останутся нереализованными. Основные препятствия на пути реализации нацпроектов — коррупция (32%), непрофессионализм исполнителей (19%) и нехватка финансирования (17%).

Опрос проведен в мае-июне 2019 года. Опрошены 1600 человек в 150 населенных пунктах в 50 регионах России старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,4%.

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Как сообщало ИА REGNUM, правительство России планирует направить 25,7 трлн рублей на выполнение нацпроектов в 2019—2024 гг. Больше половины средств выделят из федерального бюджета — 13,1 млрд рублей.

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