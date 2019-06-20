Махачкала, 20 июня, 2019, 09:15 — ИА Регнум. Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир прокомментировал арест дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева. Он призвал Россию провести проверку по этому факту.

Иван Шилов ИА REGNUM ОБСЕ

«Я обеспокоен арестом журналиста новостного портала «Черновик» Абдулмумина Гаджиева по обвинению в терроризме в Дагестане. Власти должны провести тщательное и прозрачное расследование предъявленных ему обвинений», — написал Дезир у себя в Twitter.

Напомним, редактор отдела религии еженедельника «Черновик» Абдулмумин Гаджиев подозревается в участии в деятельности террористической организации и финансировании боевиков из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Журналист был задержан 14 июня, а 18 июня Советский районный суд Махачкалы заключил его под стражу на два месяца. Сам Гаджиев категорически отрицает свою причастность к инкриминируемым ему действиям.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня группа поддержки журналиста отправила запрос в минюст Дагестана с просьбой разрешить 30 июня провести митинг на центральной площади Махачкалы, на котором участники акции планировали выступить с требованием «прекратить необоснованное уголовное преследование» Гаджиева и освободить его из-под ареста. Однако минюст отказал инициативной группе со ссылкой на то, что подобного рода публичные мероприятия запрещено проводить на указанной площади.