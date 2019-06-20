Вашингтон, 20 июня, 2019, 09:06 — ИА Регнум. Американские военные опровергли сообщения о том, что их беспилотник якобы был сбит над иранской территорией, передает 20 июня телеканал Al Arabiya.

(сс) Official U.S. Navy Page Запуск беспилотника

Телеканал приводит слова представителя вооруженных сил США, заявившего, что никакие летательные аппараты не участвовали в операциях в воздушном пространстве Ирана в период, когда был якобы поражен дрон.

Как сообщало ИА REGNUM, об уничтожении американского разведывательного дрона ранее заявили в Военно-воздушных силах Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Отмечалось, что беспилотник сбит в провинции Хормозган на юге страны сразу после вторжения в иранское воздушное пространство.

Отметим, инцидент произошел на фоне обострения противостояния Ирана и США.