Киев, 20 июня, 2019, 09:00 — ИА Регнум. Противоречивые высказывания президента Украины Владимира Зеленского и членов его команды уже вредят рейтингу политика, заявил директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник 19 июня в эфире телеканала NewsOne.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По его мнению, неопределённость позиции Зеленского по многим вопросам связана с парламентской избирательной кампанией на Украине:

«Неопределённость, которую мы наблюдаем со стороны Зеленского, — она управляемая. Мы должны понять, что президент у нас так и не вернулся с президентских выборов. Он находится в рамках парламентских выборов, и главная его задача — не отторгнуть от себя электорат», — считает эксперт.

Политолог отметил, что рано или поздно реальная жизнь заставит Зеленского занять чёткую позицию.

Он добавил, что противоречивые высказывания Зеленского и членов его команды по поводу тарифов и мира в Донбассе вредят рейтингам политика.

«Зеленский и его команда делают ошибки, которые касаются, прежде всего, маркерных вопросов — тарифы и мир… Мы видим заявления, которые наносят урон рейтингам Зеленского. Сегодня хотелось бы услышать чёткую позицию президента по этим вопросам», — рассказал Бортник.

Он отметил, что правильным шагом для Зеленского могла бы стать отмена экономической блокады Крыма и Донбасса:

«Сегодня президент одним росчерком пера может снять блокаду с Крыма и Донбасса и восстанавливать присутствие Украины на этих территориях. Пока мы не позволим нашему бизнесу туда вернуться, пока с бизнесом не вернутся средства массовой информации, горизонтальные коммуникации между слоями населения — мы вообще не сможем реинтегрировать эти территории никогда», — подытожил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, во время заседания Трёхсторонней контактной группы в Минске экс-президент Украины Леонид Кучама заявил, что Украина снимет экономическую блокаду Донбасса, если ДНР и ЛНР вернут национализированные украинские активы.

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Власти ДНР и ЛНР назвали предложения Кучмы популистскими, наглыми и лицемерными.

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