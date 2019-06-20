Киев, 20 июня, 2019, 08:33 — ИА Регнум. Украину «ошеломляет» смена риторики Запада после призыва президента Франции Эммануэля Макрона не допустить выхода России из ПАСЕ. Об этом заявила в ходе заседания Верховной рады зампредседателя украинского парламента Ирина Геращенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ПАСЕ

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Геращенко выразила удивление тем, что европейские страны «пытаются раскрыть объятия» перед Россией и объясняют это невозможностью работать без российских представителей. Она добавила, что делегацию Белоруссии не принимают в Совет Европы из-за того, что в стране исполняют смертные приговоры, тогда как России разрешили вернуться «вопреки» конфликту в Донбассе.

Напомним, французский лидер заявил по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, что необходимо избежать выхода России из ПАСЕ. Это влечет негативные последствия и для российских граждан, и для всех, кто рассматривает Совет Европы как «средство защиты своих прав», пояснил Макрон.

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