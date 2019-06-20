Чжухай, Китай, 20 июня, 2019, 08:25 — ИА Регнум. Таможня провинции Гуандун на юге Китая конфисковала партию рогов носорога и сопутствующей продукции, сообщает 20 июня агентство Синьхуа.

Носорог

По данным таможенных органов, в общей сложности 1,66 тонны рогов носорога и продукции из них было задержано таможней Гунбэй города Чжухай в мае текущего года. Неназванная компания импортировала продукцию из-за рубежа и специально для этого наняла рабочих для незаконной обработки и продажи товара. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в порту Циндао провинции Шаньдун на востоке Китая была изъята контрабандная партия сушеных морских коньков общим весом почти 1,3 тонны.