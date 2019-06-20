Оттава, 20 июня, 2019, 08:11 — ИА Регнум. Работы по расширению нефтепровода Trans Mountain в Канаде начнутся в начале сентября 2019 года, сообщает Calgary Herald со ссылкой на руководителя проекта Яна Андерсона.

Dave Bezaire & Susi Havens-Bezaire Нефтепровод Trans Mountain

По его словам, правительство страны одобрило проект расширения трубопровода, после того как он был остановлен по решению суда десять месяцев назад. Прокачка нефти по трубопроводу из провинции Альберта на западное побережье начнется в середине 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, сроки строительства второй нитки нефтепровода переносились уже дважды — сначала с сентября 2019-го на январь 2020-го, затем их сдвинули вправо до сентября 2020-го. Против проекта выступают некоторые представители коренных народов провинции Британская Колумбия и местная партия зеленых.