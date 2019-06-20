Тюмень, 20 июня, 2019, 08:12 — ИА Регнум. Жители скандального пятиэтажного жилого дома по ул. Вокзальной, 1 «г» в посёлке Винзили под Тюменью обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой о расселении из опасного для проживания жилья. Письменное обращение они отправили на «прямую линию» с главой государства, которая состоится 20 июня 2019 года.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

В судах возведение жилого дома по ул. Вокзальной, 1 «г» в посёлке Винзили в санитарно-защитной зоне кирпичного завода признано незаконным. К реальному сроку заключения приговорён чиновник, подписавший разрешение на строительство пятиэтажки. Но люди продолжают жить в некачественно построенном доме, где стены гниют от грибка и рушатся, горячая вода не доходит до верхних этажей, среди заводского шума. Расселять их никто не собирается.

«Все государственные органы до сих пор бездействуют, никаких мер по решению сложившейся ситуации не принимают. На сегодняшний день мы оставлены один на один со своей проблемой. Мы до сих пор продолжаем проживать в этом доме, более того, мы оплачиваем ипотеки, в доме проживают маленькие дети, пенсионеры. У большинства собственников участились респираторные заболевания и аллергии. Просим защитить нас и наши права на безопасное проживание и не оставить без внимания нашу проблему, оказать помощь в её решении», — пишут главе государства жильцы многострадальной пятиэтажки.

Напомним, дом по ул. Вокзальной, 1 «г» сдан в эксплуатацию в июле 2012 года. Это произошло в отсутствие заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного здания требованиям технических регламентов и проектной документации.