Омск, 20 июня, 2019, 08:07 — ИА Регнум. Потенциальные проблемные темы для «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным из Омской области назвал омский политобозреватель Василий Епанчинцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, одна из тем — предоставление жилья сиротам.

«Многие из них годами стоят в очереди, даже имея на руках решение суда», — пишет Епанчинцев в своём Telegram-канале.

Ещё одна актуальная тема — газификация населённых пунктов в сельской местности:

«Газопроводы не заходят порой даже в сёла, расположенные рядом. Или же по посёлку протянули сети, но не подключили газ, собрав с людей деньги».

Также, по мнению политобозревателя, жителей региона волнует тема паводка.

«Подтопление мелких деревень и даже районных центров. Из-за паводка в регионе введен режим ЧС, под угрозой сев яровых. По поручению губернатора правительство Омской области приступило к созданию комплексной программы по борьбе с подтоплениями. Работают на опережение», — резюмировал Василий Епанчинцев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года Счётная палата РФ обнародовала информацию о том, что в Омской области при росте количества сирот, имеющих право на получение жилья, обеспеченных квартирами становится всё меньше (466 человек в 2013 году, 222 человека в 2018-м). По оценке аудиторов, исходя из количества нуждающихся детей-сирот при ежегодном финансировании порядка 250−300 млн рублей, период ожидания жилья в Омской области составляет более 25 лет.

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Что касается газификации, согласно отчёту омского губернатора Александра Буркова о результатах деятельности правительства в 2018 году, уровень газификации жилого фонда природным газом на 1 января текущего года составил 31%.

Паводок. В Омской области его последствия оказались критическими для города Называевска. Организация «Гражданский патруль» в мае 2019 года сообщила, что западную часть Называевска топят Давыдово болото и талые воды из Тюменской области. Под воду уходят дороги, тротуары и «целые домовладения».

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Напомним, ежегодная «прямая линия» с президентом РФ Владимиром Путиным состоится сегодня, 20 июня.