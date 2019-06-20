Париж, 20 июня, 2019, 08:10 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон отдал дань уважения бывшему президенту страны Жоржу Помпиду в период с 1969 по 1974 годы, восхваляя своего предшественника как «французское определение современности», сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмманюэль Макрон

Ссылаясь на множество технологических и социальных достижений при Жорже Помпиду, Эмммануэль Макрон отметил «современность завоевания».

«Очень французский способ построить нашу современность, не бояться ее, схватить ее и изобрести», — заявил Эммануэль Макрон перед 200 собравшимися у Елисейского дворца в Париже 19 июня, включая Алена Помпиду, сына бывшего главы государства.

Эммануэль Макрон выступил на приеме, организованном в Елисейском дворце по случаю 50-летия со дня вступления в должность второго президента Франции Жоржа Помпиду.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 и 21 июня в Центре Помпиду в Париже пройдет конференция под названием «С Жоржем Помпиду, подумайте о Франции». На ней будут присутствовать Эммануэль Макрон, бывшие главы Франции, родственники Жоржа Помпиду и ряд историков.